Gümrük Muhafaza görevde! İstanbul'da 430 kilo ve Edirne'de 33 kilo uyuşturucu yakalandı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda 430 kilogram, Edirne Kapıkule Gümrük Sahası'nda ise 33 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. Ayrıca Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise 13 ton siyah çay ele geçirildi.

AA

Türkiye'nin sınırlarında ve gümrüklerde, terörün finansında kullanılan uyuşturucuya ve kaçak eşyaya geçit verilmiyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul Havalimanı'nda 430 kilogram esrar, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda da 22 kilogram kokain ve 11 kilogram esrar olmak üzere toplam 33 kilo uyuşturucu ile Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yaklaşık 13 ton kaçak siyah çaya el konuldu.

İstanbul Havalimanı'nda 430 kilogram esrar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM birimlerince gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları kapsamında, yurt dışından gelen ve transit olarak bir Avrupa ülkesine gönderilmek istenilen hava kargo gönderisi şüpheli bulunarak incelemeye alındı. Yapılan detaylı aramada, narkotik dedektör köpekler de kolilere tepki verdi. Bunun üzerine ekiplerce, açılan kolilerin içinde 430 kilogram esrar cinsi uyuşturucu bulundu.

Kapıkule Gümrük Sahasında 33 kilogram uyuşturucu madde

Bakanlık, yakalama ile ilgili yaptığı açıklamasında "Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçaklıkla mücadele kapsamında ülke ekonomimizi ve toplum sağlığını tehdit edenlere karşı gerçekleştirdiği operasyonlara hız kesmeden devam etmektedir." diyerek şu ifadelere yer verdi:

Edirne'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kapıkule Gümrük Sahasına gelen şüpheli görülen bir tırda yapılan kontroller neticesinde, profesyonelce gizlenmiş halde 22 kilogram kokain ve 11 kilogram esrar olmak üzere toplam 33 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 13 ton siyah çay

Edirne'de Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise ülkemize giriş yapmak üzere gelen tır, Ticaret Bakanlığı teknoloji sisteminin uyarı vermesi sonucu incelemeye alındı. Yapılan detaylı kontroller sonucunda çuvallara konulmuş halde 13 ton siyah çay ele geçirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)