Gümrüklerde kaçakçılığı karşı 5 ayrı operasyon yapıldı: 58 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi Yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan kaçak eşyalara yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu, kaçak sigara ve elektronik sigaraya el konuldu. Ticaret Bakanlığı yapılan yakalamalarla ilgili bilgi vererek kaçakçıların korkulu rüyası olmaya devam edileceğini vurguladı.

ensonhaber.com

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla kaçakçılara göz açtırılmıyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda toplam 58 kilogram uyuşturucu madde, 336 bin 870 paket kaçak sigara, 82 bin 800 adet elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildi.

"Gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçıların korkulu rüyası olmaya devam ediyor"

Ticaet Bakanlığı, yapılan yakalamalarla ilgili paylaştığı mesajında çalışmaların devam edeceğini şu sözlerle dile getirdi: