Gümrüklerde kaçakçılığı karşı 5 ayrı operasyon yapıldı: 58 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarla kaçakçılara göz açtırılmıyor.
Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda toplam 58 kilogram uyuşturucu madde, 336 bin 870 paket kaçak sigara, 82 bin 800 adet elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildi.
"Gümrük muhafaza ekipleri, kaçakçıların korkulu rüyası olmaya devam ediyor"
Ticaet Bakanlığı, yapılan yakalamalarla ilgili paylaştığı mesajında çalışmaların devam edeceğini şu sözlerle dile getirdi:
Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlarda dikkatli ve özverili çalışmaları sonucunda toplum sağlığına ve ülke ekonomisine büyük bir tehdit oluşturan uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürürken yasa dışı yollarla ülkemize getirilen kaçak eşyalara el koyarak kaçakçıların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.kaçakçı
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