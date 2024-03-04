İHA
Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi'nde alışveriş yapmak için hafif ticari aracını yol kenarına çeken Fatih Ataman, el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi.
El freni çekilmeyen araç hareket etmeye başladı.
Durumu fark eden sürücünün çabalarına rağmen araç, 10 metrelik duvardan site bahçesine düştü.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken sürücünün duvardan aşağıya düşmekten son anda kurtulduğu görüldü.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken hasar gören araç yapılan çalışmalarla bulunduğu yerden çıkarıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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