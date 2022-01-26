Gümüşhane'de kamyonet dereye uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Torul ilçesinde kontrolden çıkarak köprüden dereye uçan kamyonette, şoför sıkışarak hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane’nin Torul ilçe merkezinden Altınpınar köyüne giden Nizamettin Balcı (41) yönetimindeki 29 AAE 534 plakalı kamyonet, Güneşli Mahallesi mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyonet, köprüden dere yatağına düştü.

ŞOFÖR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşen araçta sıkışan sürücü Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan ve kendi imkanlarıyla çıkan Faruh ve Penpe Kazancı ile 6 yaşındaki Yağmur Çağlayan hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken kazada hayatını kaybeden sürücü Nizamettin Balcı’nın, Torul Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.