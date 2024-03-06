Gümüşhane'nin iki köyü 34 yıl sonra Giresun'a bağlanıyor Referandumun ardından, mahkeme kararıyla da onaylanarak Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri Giresun’un Doğanket ilçesine bağlandı.

İHA

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bağlı olan ve ayrılarak Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanmak isteyen Üçtaş ve Günyüzü köyleri, 2019 yılında referandum kararı aldı ancak İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildi.

Bunun üzerine Danıştay’a dava açıldı ve dava sonuçlandı.

Danıştay 10. Dairesi tarafından; coğrafi, ekonomik, pazar ilişkileri, sosyal ilişkiler, Kamu Hizmetlerinden doğan ilişkiler, sınır ilişkileri bakımından herhangi bir sakınca olmadığı gerekçesiyle referandum kararının, İçişleri Bakanlığı'nın reddinin iptaline karar verdi.

Referandum sonucundan sonra Danıştay 10. Dairesi tarafından da onaylanan kararla Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş ve Günyüzü köyleri, 34 yıl sonra yeniden Giresun’a bağlandı.

34 yıl sonra yeniden...

Günyüzü köyü muhtarı Mustafa Temel, referandumun ardından mahkeme de karara vererek Giresun'a bağlanmalarının önünde bir engel kalmadığını belirterek “Üçtaş ve Günyüzü köyleri 2019 yılında Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinden ayrılarak Giresun’un Doğankent ilçesine bağlanmak için referanduma gitmiştim. Referandumda Günyüzü köyünde bulunan 623 seçmenden 472’si oy kullanmış, kullanılan oylardan 272’si 'evet' demişti. Üçtaş köyünde ise kullanılan 520 oydan 474’ü 'evet' demişti. Referandum sonucuna göre Giresun’a bağlanmamız gerekirken, İçişleri Bakanlığı tarafından referandum reddedilmişti.

Bunun üzerine köyler olarak biz de Danıştay’a dava açmıştık. Nihayet Danıştay 10. Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın reddine, iptal kararı vererek Giresun’a bağlanma isteğimizin önündeki engeli kaldırmıştır. Bundan sonra süreç devam ederek Giresun’a bağlanmış olacağız. Zaten 34 yıl önce Günyüzü ve Üçtaş köyleri, Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı köylerdi. Bir anlamda 34 yıl sonra adalet yerini buldu.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)