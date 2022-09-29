Haberler

3. Sayfa Haberleri

Güngören’de, polise direnen motosiklet sürücüsü ortalığı birbirine kattı

Güngören’de, polise direnen motosiklet sürücüsü ortalığı birbirine kattı

Belgesi eksik olduğu gerekçesi ile trafikten menedilen motosikletin sahibi S.D., işlem yaptırmamak için direndi. Yaşanan arbede anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.