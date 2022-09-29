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- Güngören’de, polise direnen motosiklet sürücüsü ortalığı birbirine kattı
Güngören’de, polise direnen motosiklet sürücüsü ortalığı birbirine kattı
Belgesi eksik olduğu gerekçesi ile trafikten menedilen motosikletin sahibi S.D., işlem yaptırmamak için direndi. Yaşanan arbede anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
- 29.09.2022 - 11:00
- Güncelleme : 29.09.2022 - 12:57
İstanbul’un Güngören ilçesinde bağlı Merkez Mahallesi'nde, trafik polisleri tarafından dün denetim çalışmaları gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında şüpheli bulunan bir motosiklet durduruldu.
Yapılan kontrollerde, motosiklet belgelerinin eksik olduğu belirlendi.
İşlem yaptırmamak için direndi
DHA’nın haberine göre; motosiklet bu nedenle trafikten menedilirken, sürücüsü S.D. işlem yaptırmamak için polise direndi.
Ortalığı birbirine kattı Motosiklet çekiciye yüklenirken, sürücü S.D. ortalığı birbirine kattı. Çevredekilerin de müdahale ettiği sürücü S.D. gözaltına alındı.
Arbede anları kamerada
Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, polis ile direnen sürücü arasındaki arbede yer aldı.
Güngören’de, polise direnen motosiklet sürücüsü ortalığı birbirine kattı ViDEO