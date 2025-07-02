Güngören’de yıkım sırasında yan binanın duvarları eksik çıktı

Bugün saat 18.00 sıralarında İstanbul Güngören Güven Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında cadde üzerindeki bir binada yıkım yapıldı. Gerçekleştirilen yıkımda yan taraftaki 5 katlı binanın 4. ve 5. katlarındaki banyo kısımlarının duvarlarının olmadığı fark edilirken, 3. kattaki dairenin de salon kısmında delikler oluştu. Daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken gelen belediye ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Çalışma sonrası yıkıma bir süre ara verildi.

Öte yandan zarar gören 5 katlı binanın da yan tarafta başlatılan yıkımdan önce riskli yapı raporunun çıktığı öğrenildi. Hasar alan bina, tahliye edildi.

"BİZİM 4. VE 5. KATIN BANYO DUVARLARI YOKMUŞ"

Konu ile ilgili konuşan bina sakini Orhan Yaylacıkoral, şunları söyledi: