Samsun'da gezmeye gittiği şelalede başına kaya parçası düştü

Samsun'da acı ölüm..

Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Kabaceviz Şelaleri’ne gezmek için giden Ogün Gülşen'in başına kopan kaya parçası düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gülşen, ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ogün Gülşen’in cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.