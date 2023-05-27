Güngören'nde iş yerine giren otomobil hızla kaçtı: 1 yaralı
DHA

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Uğur O. yönetimindeki 34 AHA 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokaktaki bir iş yerine girerek moladaki 3 kişiye çarptı.

Kazada, 1 kişi yaralanırken, sürücü otomobille hızla geri çıkarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çalışma başlattı

Yaralı ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

anı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

"Çay paydosundaydılar"

Kazayı gören Ahmet Özay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Oturduğumuz sırada bir araç içeriye daldı. İçerde çay paydosunda olan arkadaşlara çarptı. Sonra geri geri geldi kaçtı. Bizde ne olduğunu anlayamadık. Büyük ihtimalle kontrolünü kaybetti.

Güngören'nde iş yerine giren otomobil hızla kaçtı: 1 yaralı  #1
Güngören'nde iş yerine giren otomobil hızla kaçtı: 1 yaralı  #2
Güngören'nde iş yerine giren otomobil hızla kaçtı: 1 yaralı  #3
Güngören'nde iş yerine giren otomobil hızla kaçtı: 1 yaralı  #4
Güngören'nde iş yerine giren otomobil hızla kaçtı: 1 yaralı  #5
Güngören'nde iş yerine giren otomobil hızla kaçtı: 1 yaralı  #6