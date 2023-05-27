Güngören'nde iş yerine giren otomobil hızla kaçtı: 1 yaralı Bir iş yerine giren otomobil, çay molasındaki 3 kişiye çarptıktan sonra hızla geri çıkarak kaçtı. Kazada 1 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Uğur O. yönetimindeki 34 AHA 602 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokaktaki bir iş yerine girerek moladaki 3 kişiye çarptı. Kazada, 1 kişi yaralanırken, sürücü otomobille hızla geri çıkarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çalışma başlattı Yaralı ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. "Çay paydosundaydılar" Kazayı gören Ahmet Özay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Oturduğumuz sırada bir araç içeriye daldı. İçerde çay paydosunda olan arkadaşlara çarptı. Sonra geri geri geldi kaçtı. Bizde ne olduğunu anlayamadık. Büyük ihtimalle kontrolünü kaybetti.