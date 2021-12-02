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- Hadımköy’deki tekstil atölyesinde fırtınada zor anlar: İşçinin üzerine kapı düştü
Hadımköy’deki tekstil atölyesinde fırtınada zor anlar: İşçinin üzerine kapı düştü
- İHA
- 02.12.2021 - 10:36
- Güncelleme : 02.12.2021 - 10:41
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınaya, Hadımköy’deki tekstil işçileri çalıştıkları sırada yakalandı.
İşçilerden birinin üzerine kapı düşerken, diğer işçilerin bulunduğu yemekhanenin camı, büyük bir parçanın isabet etmesi ile kırıldı.
Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
KAPI DEMİRİN ÜZERİNE YIKILDI
Görüntülerde; kimliği öğrenilemeyen işçi atölyedeki işini yaptığı sırada fırtınanın aniden bastırdığı, fırtınanın şiddetine dayanamayan kapının, işçinin üzerine düştüğü görüldü.
Yıkılan kapı şans eseri işçinin önünde bulunan demirin üzerine yıkılınca, işçi kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.
PARÇALANAN CAMDAN ŞANS ESERİ KURTULDU
Aynı gün içerisinde yemekhanede bulunan işçiler, yaşanan fırtınayı camdan izlemeye başladı.
Bu sırada uçuşan devasa bir parça, yemekhanenin camına isabet etti.
O sırada cam kenarında oturan bir kişi, parçalanan camdan şans eseri kurtuldu.
Hadımköy’deki tekstil atölyesinde fırtınada zor anlar: İşçinin üzerine kapı düştü VİDEO