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    Hadımköy’deki tekstil atölyesinde fırtınada zor anlar: İşçinin üzerine kapı düştü

    Tekstil atölyesinde çalışırken fırtınaya yakalanan işçilerden birinin üzerine kapı düştü. Diğer işçilerin bulunduğu yemekhanenin camına ise büyük parça isabet etti. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:41
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    Hadımköy’deki tekstil atölyesinde fırtınada zor anlar: İşçinin üzerine kapı düştü

    İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınaya, Hadımköy’deki tekstil işçileri çalıştıkları sırada yakalandı.

    İşçilerden birinin üzerine kapı düşerken, diğer işçilerin bulunduğu yemekhanenin camı, büyük bir parçanın isabet etmesi ile kırıldı.

    Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    KAPI DEMİRİN ÜZERİNE YIKILDI

    Görüntülerde; kimliği öğrenilemeyen işçi atölyedeki işini yaptığı sırada fırtınanın aniden bastırdığı, fırtınanın şiddetine dayanamayan kapının, işçinin üzerine düştüğü görüldü.

    Yıkılan kapı şans eseri işçinin önünde bulunan demirin üzerine yıkılınca, işçi kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

    Hadımköy’deki tekstil atölyesinde fırtınada zor anlar: İşçinin üzerine kapı düştü #1

    PARÇALANAN CAMDAN ŞANS ESERİ KURTULDU

    Aynı gün içerisinde yemekhanede bulunan işçiler, yaşanan fırtınayı camdan izlemeye başladı.

    Bu sırada uçuşan devasa bir parça, yemekhanenin camına isabet etti.

    O sırada cam kenarında oturan bir kişi, parçalanan camdan şans eseri kurtuldu.

    Hadımköy’deki tekstil atölyesinde fırtınada zor anlar: İşçinin üzerine kapı düştü VİDEO

    Hadımköy’deki tekstil atölyesinde fırtınada zor anlar: İşçinin üzerine kapı düştü #2

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