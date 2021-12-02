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Hadımköy’deki tekstil atölyesinde fırtınada zor anlar: İşçinin üzerine kapı düştü

Hadımköy’deki tekstil atölyesinde fırtınada zor anlar: İşçinin üzerine kapı düştü

Tekstil atölyesinde çalışırken fırtınaya yakalanan işçilerden birinin üzerine kapı düştü. Diğer işçilerin bulunduğu yemekhanenin camına ise büyük parça isabet etti. O anlar kameraya yansıdı.