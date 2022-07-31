Hakkari'de aşiret düğününde bir ilk: Hediye kabul edilmedi

Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle gençlerin evlenmekte sıkıntı çektiğini ve davetlilerin de zor durumda kaldığını belirten aşiret aileleri, düğünlerinde hediye kabul etmedi.

Güneydoğu'da gerçekleşen aşiret düğünlerinde bir ilke imza atıldı.

Bölgede yapılan düğünler, takılan takılarla sosyal medyada en çok takip edilenler arasında yer alıyor.

Hakkari'de yaşayan iş adamı Mazhar Seyitoğlu'nun oğlu Ahmet Seyitoğlu ve iş adamı Abdulkadir Seyitoğlu'nun kızı Esma Seyitoğlu evlenme kararı aldı.

Aşiretin önde gelen isimlerinden olan iki ailenin daveti yoğun ilgi gördü.

Bir ilke imza atıldı

Görkemli bir düğün yapan aileler, düğünde davetlilerden hediye kabul etmeyerek bir ilke imza attı.

Binlerce kişinin katıldığı düğün töreninde siyasetçiler, kanaat önderleri ve davetliler kol kola girerek halay çekti.

"Takı takmalarla ilgili gençlerimiz evlenmekte sıkıntı çekiyor"

İHA'nın aktarımına göre; İş adamı Abdulkadir Seyitoğlu, Hakkari ve çevre illerden düğünlerine iştirak ederek bu mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti. Seyitoğlu, “Hakkari’de örf, adet ve geleneklerimiz var. Bizler de bu mutlu günlerimizde bir araya geliyoruz. Hediye konusunda da özellikle imkanı olanların hediyeleri ihtiyacı olan insanlarımıza yardımcı olması konusunda daha iyi olacağının kanaatine vardık. Hediye almama kararını aldık.

İnşallah bu mutlu günlerimizde bu karar imkanı olan için devam eder. İmkanı olmayanlar zaten örf ve adetlerimize göre devam edecektir. Takı takmalarla ilgili gençlerimiz evlenmekte sıkıntı çekiyor. Düğün yapamıyorlar. İnşallah artık büyüklerimiz buna da yakında el atarlar. Düğün törenimize uzaktan ve yakından gelen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.