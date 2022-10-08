Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.236
0.45%
BTXN Coin
10.01
-3.75%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Hakkari'de ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi

    Hakkari'nin Taşbaşı köyünde, ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu 5 çocuk babası Hatem Duman, hayatını kaybetti.
    • 08.10.2022 - 20:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'de ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi

    Hakkari kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde meydana gelen olayda, ceviz toplamak için ağaca çıkan güvenlik korucusu Hatem Duman, dengesini kaybederek zemine düştü.

    Kurtarılamadı

    Ağır yaralanan Duman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    DHA'nın haberine göre jandarma, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Hakkari de ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi #1

    Hakkari de ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi #2


    'Mermer gibi hatun'
    Medya

    "Mermer gibi hatun"

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca: Cahillik yaptım
    3. Sayfa

    Eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca: Cahillik yaptım

    Görüş Bildir