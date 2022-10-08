Hakkari'de ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi

Hakkari'nin Taşbaşı köyünde, ceviz ağacından düşen güvenlik korucusu 5 çocuk babası Hatem Duman, hayatını kaybetti.

Hakkari kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde meydana gelen olayda, ceviz toplamak için ağaca çıkan güvenlik korucusu Hatem Duman, dengesini kaybederek zemine düştü.

Kurtarılamadı

Ağır yaralanan Duman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre jandarma, olayla ilgili inceleme başlatıldı.





