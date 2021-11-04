Hakkari'de eşinden şiddet gören 5 çocuk annesi, yaşamak istiyor

Eşinden 15 yıldır şiddet gördüğü için ayrılmak isteyen 5 çocuk annesi, ayrı eve çıkmasının ardından her gün rahatsız edildiğini ve yaşamak istediğini söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Güngör Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki A.K., 2006 yılında C.K. ile evlendi.

En küçüğü 5, en büyüğü 14 yaşında ikisi ikiz 5 çocuğu olan A.K. yıllarca eşinden şiddet gördüğünü belirterek 1 yıl önce çocukları ile başka eve taşındı.

Her defasında eve gelen C.K., eşini ve çocuklarını tehdit etti.

"HER GÜN BENİ VE ÇOCUKLARIMI TEHDİT ETTİ"

Boşanma dilekçesini verdiğini belirten A.K., "Evlendiğimiz günden bu yana şiddet uyguluyor. Ben de dayanamadım, çocuklarımı alıp başka bir eve taşındım. Her gün evime gelip huzursuzluk çıkartıp beni ve çocuklarımı tehdit etti." dedi.

"ÇOK KORKUYORUM"

Bunun üzerine polise gidip şikayette bulunduğunu belirten A.K., "Şikayetim üzerine eşim 2 hafta uzaklaştırma kararı aldı. Ancak daha sonra tekrar eve gelerek evdeki eşyalarıma zarar verip dışarıya attı. Evi terk etmem için tehdit etti. Çok korkuyorum, evi terk edip ailemin yanına sığındım. Ölmek değil, yaşamak istiyorum. Bana ve çocuklarıma sahip çıkılsın istiyorum." diye konuştu.