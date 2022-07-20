Petrol
105.82
-1.43%
Euro
17.9432
-0.14%
Dolar
17.5895
0.17%
Altın
966.98
0.08%
Borsa
2514
0.49%
Bitcoin
416.709
8.23%
BTXN Coin
7.49
2.88%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Hakkari’deki yaylada silahlı kavga: 4 ölü

    Yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
    • 20.07.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari’deki yaylada silahlı kavga: 4 ölü

    Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kürom köyündeki yaylada, arazi meselesinden iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

    Kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

    Aşiretler arasında kan aktı

    Olayın ardından bölgeye jandarma, güvenlik korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kavganın Hakkari Pinyanişi aşiretine bağlı Yıldız Ailesi ile Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı Mancu aileleri arasında çıktığı öğrenildi.

    Aynı aileden 4 kişi can verdi

    Bu arada silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu.

    Buna göre Mancu Ailesi'nden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir Mancu’nun öldüğü öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından inceleme başlatıldı.

    Hakkari’deki yaylada silahlı kavga: 4 ölü #1

    Hakkari’deki yaylada silahlı kavga: 4 ölü #2

    Hakkari’deki yaylada silahlı kavga: 4 ölü #3

    Hakkari’deki yaylada silahlı kavga: 4 ölü #4

    Hakkari’deki yaylada silahlı kavga: 4 ölü #5

    Hakkari’deki yaylada silahlı kavga: 4 ölü #6


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    Kısmetse Olur'un Cansel'i kasığına kadar açtı
    Medya

    Kısmetse Olur'un Cansel'i kasığına kadar açtı

    Afyonkarahisar'da kamyonlar kaza yaptı: 2 yaralı
    3. Sayfa

    Afyonkarahisar'da kamyonlar kaza yaptı: 2 yaralı

    Görüş Bildir