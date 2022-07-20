Hakkari’deki yaylada silahlı kavga: 4 ölü

Yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kürom köyündeki yaylada, arazi meselesinden iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

Aşiretler arasında kan aktı

Olayın ardından bölgeye jandarma, güvenlik korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavganın Hakkari Pinyanişi aşiretine bağlı Yıldız Ailesi ile Van’ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı Mancu aileleri arasında çıktığı öğrenildi.

Aynı aileden 4 kişi can verdi

Bu arada silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin isimleri de belli oldu.

Buna göre Mancu Ailesi'nden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir Mancu’nun öldüğü öğrenildi.

DHA’nın haberine göre sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından inceleme başlatıldı.