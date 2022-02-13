Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'daki gözaltı sayısı 6'ya çıktı

Söylemez Kardeşler adlı suç örgütünün lideri ve 2 adamının gözaltına alınmasının ardından 3 şüphelinin daha İstanbul'da yakalandığı açıklandı.

Kıbrıs'ta öldürülen iş adamı Halil Falyalı cinayetinin aydınlatılması için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cinayetin faili meçhul kalmaması için bütün imkanlarını kullanacaklarını söyledi.

Türkiye'de de cinayete yönelik çalışmalar, aralıksız sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı.

SÖYLEMEZ KARDEŞLER ÇETESİNE GÖZALTI

Gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi.

YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI

Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edilirken, bir gelişme daha yaşandı.

3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul’da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.