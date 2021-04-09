Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
479.742
1.08%
EXEN Coin
23.30
-0.76%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Hapis cezası bulunan FETÖ'cü İzmir'de yakalandı

    Hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 17 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski imam, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hapis cezası bulunan FETÖ'cü İzmir'de yakalandı

    Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 17 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski imam C.V.'nin kentte olduğu bilgisini aldı.

    Harekete geçen ekipler, zanlının yaşadığı eve baskın yaptı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Okçular Mahallesi'nde yapılan operasyonda C.V. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, daha sonra Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Hapis cezası bulunan FETÖ'cü İzmir'de yakalandı VİDEO

    Hapis cezası bulunan FETÖ cü İzmir de yakalandı #1

    Hapis cezası bulunan FETÖ cü İzmir de yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir