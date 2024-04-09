Hatay otogarında yoğunluk! Bayram için dönüşler sürüyor Depremin vurduğu Hatay'dan Türkiye'nin dört bir yanına göç eden vatandaşlar, Ramazan bayramı için memleketlerine dönüyor.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en çok olduğu yer Hatay oldu.

Yaklaşık 25 bin kişinin vefat ettiği Hatay'da birçok vatandaşın evi yıkıldı.

Evlerini kaybeden ve şehir dışına çıkmak zorunda kalan afetzedeler, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine dönüyor. Antakya otogarında bayram öncesinde yoğunluk yaşandı.

"İnşallah Hatay eski günlerine kavuşur"

Deprem sonrası Antalya'da yaşamaya başladığını belirten Müzeyyen Soydan, "Hatay'dan deprem zamanı Antalya'ya gitmiştim. Bayram için tekrar geldim, memleketimi çok özledim. Hasretiyle yanıp tutuştum ve geldim.

Memleketim için hala çok üzülüyorum. Hatay'a tabi ki geri dönmek isterim. İnşallah tekrar geri döneceğiz. Herkesin de dönmesini isterim. Hatay inşallah eski günlerine tekrar kavuşur" dedi.

"Hatay'ı ve akrabalarımı çok özledim"

Hatay'ı ve akrabalarını çok özlediğini dile getiren Zeynep Sönmez, "Deprem sonrası Konya'ya gitmiştik. Bayram için buraya tekrar döndük. Memleketimizi, akrabalarımızı özledik. Mezarlarımızı ziyaret edeceğiz.

Hatay inşallah tekrardan ayağa kalkar ve tekrar eski günlerimize döneriz. Buralar biraz düzelene kadar gitmek zorunda kalıyoruz. Hatay'ı ve akrabalarımı çok özledim. Onlar için tekrar şu anlık buradayız" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)