İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı istedi

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

Tabatabai, Hürmüz Boğazı'nın 'İran'a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını' belirtti.

"TRUMP SAÇMALIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine de işaret eden Tabatabai, 'Trump'ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığını' ifade etti.