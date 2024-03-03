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Hatay'da 11 katlı bina yıkım sırasında kağıt gibi yere serildi

Hatay'da 11 katlı bina yıkım sırasında kağıt gibi yere serildi Halatla çekilerek yıkılan hasarlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çalışmada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.