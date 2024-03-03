İHA
Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar yürütülmeye devam ediyor.
Hasarlı binalar tek tek yıkılıyor.
Kontrollü yıkım yapıldı
Çalışmaların yapıldığı illerden biri de Hatay.
Afetin vurduğu Arsuz ilçesinde mahkeme süreci tamamlanan Defne Sitesi’ne ait 11 katlı bina, iş makinasıyla halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı.
Kağıt gibi yere serildi
Devasa binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, 11 katlı binanın kağıt gibi yerle bir olduğu anlar yer alıyor.
11 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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