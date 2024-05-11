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Hatay'da 4 katlı bina, iş makinesinin bir darbesiyle yıkıldı

Hatay'da 4 katlı bina, iş makinesinin bir darbesiyle yıkıldı Dörtyol ilçesinde 4 katlı hasarlı bina, iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu.