Hatay'da 6 kişinin öldüğü kaza: Tır şoförü tutuklandı Dörtyol ilçesinde karşı şeride geçip çarptığı otomobildeki aynı aileden 2’si çocuk 6 kişinin ölümüne neden olan tırın şoförü Şükrü K. tutuklandı.

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DHA

26 Mart günü öğle saatlerinde Dörtyol-Payas kara yolu Özerli Mahallesi yakınlarında, sağanak nedeniyle Şükrü K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 31 AGU 531 plakalı tır, refüjü aşıp karşı şeride geçerek 31 AJP 037 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobildeki 6 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralı kurtuldu

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez (40) ile eşi Zeliha Sönmez (37), çocukları Eray (13) ve Ecrin Sönmez (1) ile kayınpederi Zeki Kara (63) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) hayatını kaybetti. Sürücünün çocuklarından yaralanan Melek Su Sönmez (8) ise Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tır şoförü tutuklandı

Tır şoförü Şükrü K. ise gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri, Payas Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şükrü K., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Şükrü K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)