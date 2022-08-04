Petrol
96.54
-0.25%
Euro
18.3165
0.41%
Dolar
17.9628
0.20%
Altın
1.027
1.02%
Borsa
2725
1.50%
Bitcoin
413.000
-1.62%
BTXN Coin
8.54
-4.04%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Hatay’da amatör balıkçının oltasına, köpek balığı takıldı

    Amatör olarak balık tutan Ferudun Özdemir’in oltasına, boyu 1 metreyi aşan bir köpek balığı cinsi takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 15:22
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay’da amatör balıkçının oltasına, köpek balığı takıldı

    Hatay’da tekneyle balık tutmaya çıkan amatör balıkçılar, beklemedikleri bir ziyaretçi ile karşılaştı.

    Dün, balık tutmaya gidenler arasında yer alan televizyoncu, iletişimci ve yazar olarak tanınan Ferudun Özdemir’in oltasına gelen balığı çekmek güç oldu.

    Su yüzüne çıktıkça, Özdemir’in oltasına, bir köpek balığı cinsinin takıldığı anlaşıldı.

    Olta, balığı taşıyamadı

    Boyu 1 metreyi aşan balığı görenler, şaşkınlıklarına engel olamadı.

    Ensonhaber.com Whatsapp hattına gelen videoda, balığın oltayla çekilmesinde zorluk yaşandığı görüldü.

    Hatay’da amatör balıkçının oltasına, köpek balığı takıldı VİDEO

    Hatay’da amatör balıkçının oltasına, köpek balığı takıldı #1

    Hatay’da amatör balıkçının oltasına, köpek balığı takıldı #2

    Hatay’da amatör balıkçının oltasına, köpek balığı takıldı #3

    Hatay’da amatör balıkçının oltasına, köpek balığı takıldı #4

    Hatay’da amatör balıkçının oltasına, köpek balığı takıldı #5


    İlginizi Çekebilir

    Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 Temmuz ayı enflasyon rakamları...
    Gündem

    Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 Temmuz ayı enflasyon rakamları...

    Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: CHP'ye FETÖ’cü ve PKK'lıları doldurdun
    Gündem

    Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: CHP'ye FETÖ’cü ve PKK'lıları doldurdun

    Robot Türkiye'ye geldi, kazanmaya hemen başlayın!
    KuantumRobo

    Robot Türkiye'ye geldi, kazanmaya hemen başlayın!

    Görüş Bildir