Amatör olarak balık tutan Ferudun Özdemir’in oltasına, boyu 1 metreyi aşan bir köpek balığı cinsi takıldı.

Hatay’da tekneyle balık tutmaya çıkan amatör balıkçılar, beklemedikleri bir ziyaretçi ile karşılaştı.

Dün, balık tutmaya gidenler arasında yer alan televizyoncu, iletişimci ve yazar olarak tanınan Ferudun Özdemir’in oltasına gelen balığı çekmek güç oldu.

Su yüzüne çıktıkça, Özdemir’in oltasına, bir köpek balığı cinsinin takıldığı anlaşıldı.

Olta, balığı taşıyamadı

Boyu 1 metreyi aşan balığı görenler, şaşkınlıklarına engel olamadı.

Ensonhaber.com Whatsapp hattına gelen videoda, balığın oltayla çekilmesinde zorluk yaşandığı görüldü.

Hatay’da amatör balıkçının oltasına, köpek balığı takıldı VİDEO

