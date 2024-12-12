Hatay'da anne özlemi çeken Suriyeli genç, savaş bitince ülkesinin yolunu tuttu

İHA

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejimini devrildi.

Savaşın son bulmasıyla Türkiye'de bulunan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı.

DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyeli vatandaşlar ülkesine dönüyor.

7 yıl önce Esad rejiminden kaçarak Suriye'nin Şam kentinden Türkiye'ye sığınan Malik Elali, ülkesine gitmeden önce konuştu.

"ÜLKEMİ ÖZLEDİM, ANNEMİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Elali, "Ülkeme gittiğim için çok mutluyum. Çok şükür savaş bitti. Şimdi memlekete geri gideceğim. Annemi özlüyorum. Türkiye'de çalışarak aileme para gönderdim. Esad'dan kaçtım. Ülkemi özledim, annemi görmek istiyorum. Gittiğimde evleneceğim.” diye konuştu.