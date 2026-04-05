Atatürkçü Düşünce Derneği'nin İzmir seçimlerinde kavga

Foça’da Atatürkçü Düşünce Derneği'nin seçimleri karıştı.

Foça Reha Midilli Kültür Merkezi’nde yapılan ADD Foça İlçe Yönetim Kurulu seçimleri, kavgaya sahne oldu.

İlçede yaşayan Hakan Doğanay isimli şahıs, derneğin eski yöneticilerini ve belediye yönetimini eleştirmek istedi.

Ancak eleştiri kabul etmeyen yönetim, Doğanay'ı salondan çıkardı.

BELEDİYE BAŞKANI ÇILDIRDI

Yaşananlara şahit olan CHP’li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, duruma sert tepki gösterdi.

"PİSLİKLER"

Salonda sakinleştirilmeye çalışılırken Fıçı, “Beni bırak, beni bırak! Atatürk’ün Düşünce Derneği bu. Pislikler! Müsaade etmeyecek misiniz?” diye bağırarak tepkisini dile getirdi.

GERGİNLİK SONRASI SEÇİME DEVAM EDİLDİ

Olay, salonu dolduran üyeler arasında şaşkınlık ve gerginlik yaratırken seçim süreci, kısa süreli bir duraksamanın ardından devam etti.