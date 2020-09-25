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- Hatay'da cezayı yiyen motosiklet sürücüsü, ceza yememek için motosikletini yaktı
Hatay'da cezayı yiyen motosiklet sürücüsü, ceza yememek için motosikletini yaktı
Evrakları eksik olan motosiklet sürücüsü, kendisini çeviren polis ceza yazmasın diye motosikletini yaktı. Ekipler, motosikletini yakan sürücüyü gözaltına aldı.
- DHA
- 25.09.2020 - 13:52
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı E-5 kara yolunda trafik polisleri motosiklet sürücüsü Gökhan S.'yi durdurarak belgelerini istedi.
Evrakları eksik olan sürücü, kendisine ceza yazılıp, motosikletinin bağlanacağını öğrenince yakıt deposunu açıp, ateşe verdi.
YANAN MOTOSİKLETİ, İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Şüpheli, motor alev alınca olay yerinden kaçtı. Alev alev yanan motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayın ardından evine kaçan Gökhan S., ekipler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.