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Hatay'da cezayı yiyen motosiklet sürücüsü, ceza yememek için motosikletini yaktı

Hatay'da cezayı yiyen motosiklet sürücüsü, ceza yememek için motosikletini yaktı

Evrakları eksik olan motosiklet sürücüsü, kendisini çeviren polis ceza yazmasın diye motosikletini yaktı. Ekipler, motosikletini yakan sürücüyü gözaltına aldı.