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    Hatay'da denize düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba kurtarılamadı

    Arsuz ilçesindeki dalgakıranda oynarken dengesini kaybeden 13 yaşındaki oğlunun denize düştüğünü gören baba harekete geçti. Oğlunu kurtarmak isteyen baba, boğularak kaldırıldığı hastanede can verdi.
    • 11.08.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 15:22
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    Hatay'da denize düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba kurtarılamadı

    Hatay'ın Arsuz ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

    13 yaşındaki Nejdet Kaynak, Arsuz-İskenderun yolu üzerindeki dalgakıranda oynamaya başladı.

    Bu esnada dengesini kaybeden Nejdet, denize düştü.

    Oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

    Durumu fark eden baba Abdulkadir Kaynak, oğlunu kurtarmak için suya atladı.

    Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılarak kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

    Baba kurtarılamadı, oğlu tedavi altında

    Baba Abdulkadir Kaynak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nejdet Kaynak'ın ise tedavisi sürüyor.

    Hatay da denize düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba kurtarılamadı #1


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