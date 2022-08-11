Hatay'da denize düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba kurtarılamadı

Arsuz ilçesindeki dalgakıranda oynarken dengesini kaybeden 13 yaşındaki oğlunun denize düştüğünü gören baba harekete geçti. Oğlunu kurtarmak isteyen baba, boğularak kaldırıldığı hastanede can verdi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

13 yaşındaki Nejdet Kaynak, Arsuz-İskenderun yolu üzerindeki dalgakıranda oynamaya başladı.

Bu esnada dengesini kaybeden Nejdet, denize düştü.

Oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

Durumu fark eden baba Abdulkadir Kaynak, oğlunu kurtarmak için suya atladı.

Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılarak kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Baba kurtarılamadı, oğlu tedavi altında

Baba Abdulkadir Kaynak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nejdet Kaynak'ın ise tedavisi sürüyor.