Hatay'da depremde Asi Nehri evini yuttu: O gece bakın neler yaşanmış... Hatay'da fay hattının geçtiği mahallede Asi Nehri 12 evi yutarken, yuvası sular içerisinde kalan Türkan Yener ise yaşadıklarını tedirginlik içinde anlattı.

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İHA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler, en fazla hasarı Hatay'a verdi.

Depremler, Antakya’ya bağlı Demirköprü Mahallesi’nde de ciddi yıkıma neden oldu.

Fay hattının geçtiği mahallede oluşan yarılmayla birlikte 12 ev Asi Nehri'ne kaydı.

Deprem gecesi kendini evi ile birlikte Asi Nehri’nde bulan Türkan Yener, neler yaşadığından bahsetti.

"İkinci gün geldiğimizde evlerimizin suya battığını gördük"

Deprem sonrası evi suya kapılan Türkan Yener, “O günü Allah bir daha göstermesin. O gün fay hattı patladı, Asi Nehri bu taraftan çıktı, bütün eşyalarımız Asi Nehri’nin içinde kaldı. Sadece canlarımızla çıktı. Ne bir eşya ne de bir şey çıkmadı. Eşim göğsüne kadar suya battı. İkinci gün kendime gelebildim.

Ellerimiz ve ayaklarımız karların içindeydi. İkinci gün geldiğimizde evlerimizin suya battığını gördük. Zor günler geçirdik, Allah o günleri bir daha göstermesin. Burada sıkılıyorum, yeşillik ekiyorum, Kur’an Kursuna gidiyorum, teselli buluyorum” ifadelerine yer verdi.

Asi Nehri 12 evi yuttu

Deprem felaketinin mahallesinde büyük yıkıma neden olduğunu ifade eden Demirköprü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şahan, “6 Şubat’ta 4’ü 17 geçe asrın değil 4 asrın felaketini yaşadık. Rabbim o günleri bir daha kimseye yaşatmasın. 7 Şubat’a kadar aydınlık yüzü görmedik.

Barla Sokağa geldiğimizde tahmini 7 metre derinliğinde 12 metre genişliğinde sokağın yer değiştirdiğini gördük. Şükürler olsun ki insanlarımızı sağ kurtarabildik. Barla Sokak’ta bulunan 12 evimiz Asi Nehri’nin yön değiştirmesiyle beraber anında zarar gördü” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)