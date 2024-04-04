Hatay'da göçmen operasyonu: 14 kaçak yakalandı Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda lüks araçlarla yurda girdikleri tespit edilen 14 kaçak göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı yapan 2 organizatör tutuklandı.

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İHA

Yurt genelinde düzensiz göç ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik 3 Nisan tarihinde saat 04.30 sıralarında çalışma yapıldı.

14 kaçak göçmen tespit edildi

Önceden tespit edilen ve Belen’den Adana istikameti otoban girişinde durdurulan Mersin ve Çanakkale plakalı araçların içinde yurda illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 14 Suriye uyruklu göçmen olduğu tespit edildi.

Lüks marka araçlarla insan kaçakçılığı yapan olayın şüphelileri olan F.E. ve M.M. yakalandı.

2 kişi tutuklandı

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)