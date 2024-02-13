Hatay'da horoz dövüşçülerine baskın: 33 kişiye 235 bin TL ceza

Ekipler, yasa dışı bahis ve kumar oynayan ve oynatanları tek tek yakalamaya devam ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlardan biri de Hatay'da gerçekleştirildi.
2 şüpheli tespit edildi
Jandarma ekipleri Erzin ilçesinde bulunan bir çiftlikte 6 horozu zorla dövüştürerek bahis oynatan 2 şüpheli tespit etti.
Ekipler şüphelileri ve yakalamak üzere harekete geçti.
Ele geçirilenler
Jandarma ekipleri tarafından çiftlik ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 6 canlı dövüş horuzu, 6 canlı hayvan taşıma çantası, 2 hassas terazi, 1 bahis defteri ele geçirildi.
Hayvan sahiplerine 43 bin 296 TL para cezası uygulandı
Ekipler, hayvan sahiplerine hayvan başına 7 bin 216 TL olmak üzere 3 şahsa toplamda 43 bin 296 TL para cezası uygulandı.
Bahis oynayan 30 kişiye 192 bin 750 TL ceza
Kumar oynayan diğer 30 kişiye kişi başına 6 bin 425 TL olmak üzere toplamda 192 bin 750 TL idari yaptırım cezası uygulandı.
Jandarma ekiplerince 3 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 147 TL idari para cezası uygulandı.
2 şüpheli gözaltına alındı
6 dövüş horozu Erzin Belediyesi Çevre Koruma ekiplerine teslim edilirken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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