Hatay'da horoz dövüşçülerine baskın: 33 kişiye 235 bin TL ceza Jandarma ekiplerinin horoz dövüştürüldüğünü tespit ettiği çiftliğe düzenlenen baskında, 33 kişiye toplam 235 bin TL para cezası kesilirken yasa dışı bahis oynatan 2 kişi gözaltına alındı.

İHA

Ekipler, yasa dışı bahis ve kumar oynayan ve oynatanları tek tek yakalamaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlardan biri de Hatay'da gerçekleştirildi.

2 şüpheli tespit edildi

Jandarma ekipleri Erzin ilçesinde bulunan bir çiftlikte 6 horozu zorla dövüştürerek bahis oynatan 2 şüpheli tespit etti.

Ekipler şüphelileri ve yakalamak üzere harekete geçti.

Ele geçirilenler

Jandarma ekipleri tarafından çiftlik ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda; 6 canlı dövüş horuzu, 6 canlı hayvan taşıma çantası, 2 hassas terazi, 1 bahis defteri ele geçirildi.

Hayvan sahiplerine 43 bin 296 TL para cezası uygulandı

Ekipler, hayvan sahiplerine hayvan başına 7 bin 216 TL olmak üzere 3 şahsa toplamda 43 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Bahis oynayan 30 kişiye 192 bin 750 TL ceza

Kumar oynayan diğer 30 kişiye kişi başına 6 bin 425 TL olmak üzere toplamda 192 bin 750 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince 3 araç sürücüsüne toplamda 6 bin 147 TL idari para cezası uygulandı.

2 şüpheli gözaltına alındı

6 dövüş horozu Erzin Belediyesi Çevre Koruma ekiplerine teslim edilirken 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)