Hatay'da ışık ihlali yapan tır sürücüsü, dikkatiyle faciayı önledi Hassa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, ışık ihlali sonrası çakıl yüklü tır sürücüsünün ani frenle faciayı önlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Trafikte bir anlık dikkatsizlik ve ihmalin ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceği bir kez daha gözler önüne serildi.

Tır ile otomobil, kavşakta çarpıştı

Hatay-Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde Fatih K. yönetimindeki 31 AGY 03 plakalı otomobil, kavşakta İzettin C. idaresindeki 31 AOF 129 plakalı Ford marka tırla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ve oğlu hafif yaralandı

Çarpışmada otomobil sürücüsü ve oğlu Oğuzhan K. hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Işık ihlali sonrası ani fren yaptı

Görüntülerde; tır sürücüsünün ışık ihlali sonrası ani freninin muhtemel bir faciayı önlediği görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)