Hatay'da ışık ihlali yapan tır sürücüsü, dikkatiyle faciayı önledi

İHA
Trafikte bir anlık dikkatsizlik ve ihmalin ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceği bir kez daha gözler önüne serildi.
Tır ile otomobil, kavşakta çarpıştı
Hatay-Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde Fatih K. yönetimindeki 31 AGY 03 plakalı otomobil, kavşakta İzettin C. idaresindeki 31 AOF 129 plakalı Ford marka tırla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ve oğlu hafif yaralandı
Çarpışmada otomobil sürücüsü ve oğlu Oğuzhan K. hafif şekilde yaralandı.
Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Işık ihlali sonrası ani fren yaptı
Görüntülerde; tır sürücüsünün ışık ihlali sonrası ani freninin muhtemel bir faciayı önlediği görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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