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- Hatay'da kontrol edilen taksiden uyuşturucu çıktı
Hatay'da kontrol edilen taksiden uyuşturucu çıktı
İskenderun ilçesinde ekipler tarafından durdurularak aranan taksinin içinde bulunan valizde, 1 kilo 241 gram metamfetamin ele geçirildi.
- 29.11.2022 - 12:16
- Güncelleme : 29.11.2022 - 12:32
Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.
Şüpheli ticari taksi durduruldu
Çalışmada tespit edilen bir ticari taksi, İskenderun TEM otoyolu otoban gişelerinde durduruldu.
Valize gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Polis, H.Ç. idaresindeki ticari takside yaptığı aramada, Ş.K.’yeait valiz içerisine zulalanan 1 kilo 241 gram metamfetamin ele geçirdi.
2 şüpheli gözaltında
Olayla ilgili şüpheliler Ş.K., H.Ç., gözaltına alınarak emniyete götürdü.
Şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.