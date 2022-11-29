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    Hatay'da kontrol edilen taksiden uyuşturucu çıktı

    İskenderun ilçesinde ekipler tarafından durdurularak aranan taksinin içinde bulunan valizde, 1 kilo 241 gram metamfetamin ele geçirildi.
    • 29.11.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:32
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    Hatay'da kontrol edilen taksiden uyuşturucu çıktı

    Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

    Şüpheli ticari taksi durduruldu

    Çalışmada tespit edilen bir ticari taksi, İskenderun TEM otoyolu otoban gişelerinde durduruldu.

    Valize gizlenmiş uyuşturucu bulundu

    Polis, H.Ç. idaresindeki ticari takside yaptığı aramada, Ş.K.’yeait valiz içerisine zulalanan 1 kilo 241 gram metamfetamin ele geçirdi.

    2 şüpheli gözaltında

    Olayla ilgili şüpheliler Ş.K., H.Ç., gözaltına alınarak emniyete götürdü.

    Şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Hatay da kontrol edilen taksiden uyuşturucu çıktı #1

    Hatay da kontrol edilen taksiden uyuşturucu çıktı #2

    Hatay da kontrol edilen taksiden uyuşturucu çıktı #3


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