İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyreden kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü.
BURNU BİLE KANAMADI
Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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