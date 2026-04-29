ABD Başkanı Trump, Vladimir Putin ile İran'ı görüştü

Siyaset arenasında kritik görüşme...

ABD ile İran arasında devam eden savaşta hala kalıcı ateşkes için somut bir adım atılamadı.

İki ülke Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turundan sonra bir daha temas kuramazken sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.

Savaşın etkileri bütün dünyada hissedilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRUMP İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündem maddesi ise beklenildiği gibi İran oldu.

İRAN İLE ATEŞKESİ KONUŞTULAR

Putin'in görüşmede Trump'a İran ile ateşkes kararını desteklediği bildirildi.

Bir diğer ele alınan konu ise İran'ın tartışma yaratan nükleer zenginleştirmesi oldu.

PUTİN'DEN NÜKLEER ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu konuda ABD Başkanı Trump'a öneride bulunduğu aktarıldı.

Önerinin içeriğine dair ise herhangi bir açıklama yapılamadı.

ALASKA'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz ağustos ayında Alaska'da bir araya gelmişlerdi.

İki lider burada yaptıkları görüşmede Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varamayarak ayrılmıştı.

ABLUKA KONUSUNDA İNATÇI

Öte yandan son olarak ABD merkezli yayın organı Axios'a konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'na yönelik devam eden ablukayı savundu.

Ablukanın bombardımandan daha etkili olduğunu belirten ABD Başkanı, "Şu an boğuluyorlar ve durum onlar için daha da kötü olacak" dedi.