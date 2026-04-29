Adana'da sel felaketi: 1 can kaybı

Adana'da sel felaketi..

Akşam saatlerinde Kozan ilçesinde etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı sonrası Tabak Deresi taştı.

Taşkının etkisiyle Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları su ve çamurla kaplanarak trafiğe kapandı. Yolda bulunan bazı araçlar ise sel sularında mahsur kaldı.

OTOMOBİLİ SELE KAPILDI, ARAÇTAN ATLAYARAK KAYBOLDU

Alper Büyükdoğan kullandığı otomobil ile selde akıntıya kapıldı. Büyükdoğan ve arkadaşı Kamber Ünüvar panik içerisinden araçtan atladı.

Büyükdoğan bir tele tutunurken Kamber Ünüvar akıntıya kapılıp kayboldu.

2 KİLOMETRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan Alper Büyükdoğan’ı hastaneye kaldırdı. Kamber Ünüvar ise düştüğü bölgenin 2 kilometre uzağındaki bir narenciye bahçesinde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ünüvar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

"ÖNCE O, SONRA BEN ATLADIM"

Korku dolu anları anlatan Alper Büyükdoğan, "Arkadaşımın kapısını açtım atlasın diye önce o sonra ben atladım. Ben telden tutundum arkadaşım tutunamadı sele kapıldı" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

29 Nisan 2026 günü saat 18:50 sıralarında, ilimiz Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal, Tavşantepe ve Acarmantaş Mahallelerinde ani ve yoğun yağış nedeniyle sel ve su taşkınları meydana gelmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, ekipler hızla bölgeye sevk edilmiştir.



Sel sularına kapılan araçtaki (2) vatandaşımızdan (1) vatandaşımız kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş, suya kapıldığı değerlendirilen (1) vatandaşımızın ise arama ve kurtarma çalışmaları devam ettirilmiştir.



Ekiplerimizce yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda kaybolan vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Bölgede, AFAD koordinasyonunda; tüm ekiplerin katılımı ile çalışmalar devam etmektedir.



Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyor, selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.