KAAN'ın gücüne güç katacak sistem, vitrine çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye, savunma sanayi alanında gücüne güç katmaya devam ediyor.

'Yerli ve milli' mottosu ile gerçekleştirilen birçok proje ile havada, karada ve denizde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri dolup taşıyor.

Bu yatırımlar arasında en dikkat çekeni ise Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk 5. nesil savaş uçağı KAAN olarak öne çıkıyor.

Uçağın geliştirilme süreci sadece Türkiye'de değil tüm dünyada dikkatle izlenirken müjdeli bir gelişme yaşandı.

SAHA 2026 İLE GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çok namlulu topları milli olarak üretmek için yola çıkan, 3 namlulu topu kullanıma sunan TR Mekatronik, ürün ve yeteneklerini SAHA 2026'da tanıtacak.

6 NAMLULU TOP FUARDA OLACAK

Şirket, testleri süren 6 namlulu topu da fuara taşıyacak.

Fuarda sergilenecek en önemli yeni ürünlerden biri olan 6 namlulu 20 mm top sistemi, tasarımdan üretime kadar tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor, elektronik ekipman tarafında dahi ihracat kısıtı oluşturmayacak bileşenler tercih ediliyor.

Bu sayede sistem genelinde yüzde 95'in üzerinde yerlilik oranına ulaşılıyor.

KISKANDIRACAK ORTA KALİBRE SİLAH SİSTEMİ

Sistem, TR Mekatronik'in orta kalibre silah sistemleri alanında ulaştığı mühendislik seviyesinin en somut göstergelerinden birini oluşturuyor.

6 namlulu 20 mm top sistemi, 3 namlulu sistemindeki birikim ve tecrübenin üzerine inşa edildi.

"KAAN UÇAĞI İÇİN BU SİSTEMİ GELİŞTİRİYORUZ"

TR Mekatronik Genel Müdürü Fatih Çevik, "6 namlulu topa yönelik olarak TUSAŞ ile bir sözleşmeleri bulunduğunu ifade ederek, "KAAN uçağı için bu sistemi geliştiriyoruz.

Onun dışında Türkiye'de üretilen farklı platformlarda da alternatif takabilir miyiz diye çalışıyoruz. Bazıları henüz başlangıç aşamasında ama yani KAAN için sözleşmemiz var ve devam ediyoruz çalışmaya." dedi.

"DAKİDADA 2 BİN ATIM HAVA PLATFORMUNA TAKILACAK BİR ÇALIŞMA"

3 namlulu topun bir baz silah olarak düşünülebileceğini, buradan hareketle daha katma değerli, farklı platformlarda kullanılabilecek 6 namlulu ve daha yüksek atımlı versiyonuna çalışmaya başladıklarını dile getiren Çevik, şu bilgileri verdi:

6 namlulu versiyonumuzla da dakikada 2 bin atımla hava platformuna takılacak bir çalışmaya geçtik. Böyle bir hedef platformumuz var. Dakikada 3 bin atım hava savunma sistemlerinde kullanılmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.



Burada da ön testlerimizi tamamladık. Kalifiye olmuş bir baz sisteminin üzerine inşa ettiğimiz birçok testi geçmişte yaptığımız şeylerle çok rahat geçeceğimizi ya da geçtiğimizi göstermiş oluyoruz.



Bunlar devam ediyor. Yakın bir zamanda inşallah hem silahımız platformuyla beraber gökyüzünde olacak hem de hava savunma anlamında kabiliyetlerimizi herkese göstereceğiz.