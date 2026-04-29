Van'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Yurt genelinde başıboş köpeklerin yarattığı sorun gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Son olarak adresler Van'ın Saray ilçesini gösterirken kentte acı bir olay yaşandı.

Evlerinin bahçesinde oyun oynayan amca çocukları, aniden sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

BİR CAN DAHA GİTTİ

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklardan Hamza Özsoy, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

5 yaşındaki çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DİĞER ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA

Saldırıda yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan polis ekiplerinin yaşanan vahim olaya ilişkin bir soruşturma başlattığı belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

TÜRKİYE'DE YAŞANAN SOKAK KÖPEKLERİ KAYNAKLI ÖLÜMLER

İstatistikler Türkiye'de sokak köpekleri kaynaklı ölümlerin son yıllarda ciddi şekilde arttığı koruyor.

2022-2024 yılları arasında 50'si çocuk olmak üzere toplam 107 kişi köpek saldırıları veya köpeklerden kaçarken yaşanan kazalar sonucu hayatını kaybetti.

2005 yılında birçok başıboş köpek kaynaklı ölüm ve yaralanma ülke gündeminde yer edindi.