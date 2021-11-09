Hatay'da trafik kazası: Polis memuru şehit oldu

Hatay'da trafik kazası: Polis memuru şehit oldu

Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Davut Kaplan, hastanede şehit oldu.

Hatay Valiliği, Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Davut Kaplan'ın, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

KAZADA YARALANMIŞTI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hassa İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Davut Kaplan'ın trafik kazasında yaralandığı belirtildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Açıklamada, polis memuru Kaplan'ın kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde şehit olduğu kaydedildi.

ŞEHİT HABERİ, GAZİANTEP'TEKİ AİLESİNE VERİLDİ

Şehit olan polis memuru Davut Kaplan'ın (51) Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi.

Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Müftüsü Behçet Bilgin, şehidin İslahiye ilçesinin Atatürk Mahallesi'ndeki evine geldi.

Evdeki heyet, şehidin eşi Gülcan ve ikiz çocukları Yunus ve Emre Kaplan'a şehadet haberini verdi, başsağlığı dileklerini iletti.

İlçe Müftüsü Behçet Bilgin şehit için dua etti, çevredekiler eve ve mahalleye Türk bayrakları astı.

Şehit Davut Kaplan, yarın şehit olduğu Hatay'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.