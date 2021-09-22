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    Hatay'da üniversite heyecanı yaşayan genç kız, kayıt yaptıramadan hayatını kaybetti

    Hayali olan bölümü kazanan üniversiteli kız, kayıt öncesi kalbine yenildi. Genç kız gözyaşları içinde toprağa verildi.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 14:15
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    Hatay'da üniversite heyecanı yaşayan genç kız, kayıt yaptıramadan hayatını kaybetti

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Sıdık Merve Cansız, bu yıl girdiği üniversite sınavında hayali olan bölümü kazandı.

    Üniversiteli olma heyecanı yaşayan genç kız, okul kaydı için bugün İzmir'e yolculuk planları yaptı.

    19 yaşındaki Sıdıka Merve, dün gittikleri düğün dönüşünde gece uyumak için odasına çekildi.

    OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

    Sabah ablasını uyandırmak için odasına giren küçük kardeşi, Merve'nin tepki vermemesi üzerine ailesine haber verdi.

    Telaş yapan aile durumu hemen 112 Acil Servisi'ne bildirdi.

    Eve gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirleyerek otopsi için adli tıp morguna götürdü.

    Hatay'da üniversite heyecanı yaşayan genç kız, kayıt yaptıramadan hayatını kaybetti ViDEO

    Hatay da üniversite heyecanı yaşayan genç kız, kayıt yaptıramadan hayatını kaybetti #1

    GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

    Kalp krizi nedeni ile öldüğü tespit edilen Sıdıka Merve'nin cansız bedeni, hastane morgundaki işlemlerinin ardından evlerine götürüldü.

    Burada olayı duyan yakınlarından helallik alınmasının ardından genç kız, cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Hatay da üniversite heyecanı yaşayan genç kız, kayıt yaptıramadan hayatını kaybetti #2

    Hatay da üniversite heyecanı yaşayan genç kız, kayıt yaptıramadan hayatını kaybetti #3

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