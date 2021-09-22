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- Hatay'da üniversite heyecanı yaşayan genç kız, kayıt yaptıramadan hayatını kaybetti
Hatay'da üniversite heyecanı yaşayan genç kız, kayıt yaptıramadan hayatını kaybetti
- İHA
- 22.09.2021 - 14:08
- Güncelleme : 22.09.2021 - 14:15
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Sıdık Merve Cansız, bu yıl girdiği üniversite sınavında hayali olan bölümü kazandı.
Üniversiteli olma heyecanı yaşayan genç kız, okul kaydı için bugün İzmir'e yolculuk planları yaptı.
19 yaşındaki Sıdıka Merve, dün gittikleri düğün dönüşünde gece uyumak için odasına çekildi.
OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ
Sabah ablasını uyandırmak için odasına giren küçük kardeşi, Merve'nin tepki vermemesi üzerine ailesine haber verdi.
Telaş yapan aile durumu hemen 112 Acil Servisi'ne bildirdi.
Eve gelen ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirleyerek otopsi için adli tıp morguna götürdü.
Hatay'da üniversite heyecanı yaşayan genç kız, kayıt yaptıramadan hayatını kaybetti ViDEO
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Kalp krizi nedeni ile öldüğü tespit edilen Sıdıka Merve'nin cansız bedeni, hastane morgundaki işlemlerinin ardından evlerine götürüldü.
Burada olayı duyan yakınlarından helallik alınmasının ardından genç kız, cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.