Hatay'da zirai ilaç karışan sudan içen 77 küçükbaş hayvan telef oldu Hatay'da üzüm bağının ilaçlanması sonrası açıkta bırakılan zirai ilaçların karıştığı sulama kanalından su içen 77 küçükbaş hayvan telef oldu.

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İHA

Hatay'ın Hassa ilçesi Tiyek Mahallesi'nde sulama kanalından su içen küçükbaş hayvanların telef olmaya başladığını fark eden Ali Çankır, durumu 112'ye bildirdi.

Kısa sürede olay gerine giden itfaiye, zabıta, AFAD, ilçe tarım ve jandarma ekipleri çevrede emniyet alarak başka canlıların da zehirlenmesinin öne geçmek için bölgede çalışma yaptı.

Olayda 77 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlk belirlemelere göre olayın çevrede bulunan üzüm bağının ilaçlanması sonrası açıkta bırakılan zehirli ilaç kutularının kanal civarındaki su birikintisine karışması ve hayvanların bu suyla teması sonucu olduğu değerlendirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri telef olan hayvanların tahliye işlemlerini yaptı.

Çevrede bulunan zirai ilaç poşetleri ve kutularıysa incelenmek üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

İnceleme başlatıldı

Telef olan hayvanları cep telefonuyla görüntüleyen Emrah Koç, olayı katliam olarak nitelendirdi.

Veteriner Cuma Kormaz, "Bağları ilaçlama sonrası hayvanlar zehirli sudan içmiş. 77 tane hayvanımız telef oldu. Yapan arkadaşlarımız lütfen ilaçlama sonrası çöp kutularını toplayalım. Hayvanlarımız telef olmasın" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.