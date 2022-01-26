Hatay'daki 'montaj' cinayetinin kamera görüntüleri

Kız meselesi yüzünden husumetli olduğu avukatın fotoğraflarını iç çamaşırlı kadınların vücuduna montajlayan Gökhan Altuğ'un, avukatın ağabeyi tarafından silahla öldürüldüğü anlar ortaya çıktı.

Hatay Dörtyol'da pansiyon işletmeciliği yapan Gökhan Altuğ, duygu beslediği amcasının kızıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü avukat S.S. ile husumet yaşamaya başladı.

Taraflar, avukat S.S.'nin ağabeyi T.S.'nin araya girmesiyle meseleyi çözdü ancak bir süre sonra yeniden sorun yaşadı.

AVUKATIN FOTOĞRAFLARINA MONTAJ YAPTI

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökhan Altuğ, geçtiğimiz günlerde avukat S.S.'nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajlayarak sosyal medyada yayınladı. Ardından ise avukatlık bürosunun girişindeki ziller ile tabelaların da fotoğrafını paylaşıp, avukat ile ağabeyi hakkında tehditler savurdu.

İŞ YERİNİ BASMAYA ÇALIŞTI, ÖLDÜRÜLDÜ

Gökhan Altuğ, dün sabah saatlerinde S.S.’nin evine ve avukatlık ofisine gitti, ancak kendisine ulaşamadı. Altuğ, avukatlık bürosunun yakınlarında beklerken, bu sırada aracıyla yoldan geçen T.S.’yi gördü. T.S., elinde tabancayla kendisini durdurmaya çalışan Gökhan Altuğ’a çarptı. Aracını durdurup inen T.S., silahını çekip çarpmanın etkisiyle savrulup bir iş yerine düşen Altuğ’u öldürdü.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

T.S. ise polis ekiplerine teslim oldu.

CİNAYET ANI ORTAYA ÇIKTI

T.S'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, bugün ise olaya ait kamera görüntülerine ulaşıldı. Cep telefonu satışı yapılan iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, Altuğ'un elinde tabancayla otomobille yoldan geçen T.S.’yi durdurmaya çalıştığı, T.S.’nin de Altuğ’a çarptığı görüldü. T.S.’nin ardından, iş yerine giren otomobilden inip Altuğ’a ateş ettiği anlar yer aldı.