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    Hatay'daki 'montaj' cinayetinin kamera görüntüleri

    Kız meselesi yüzünden husumetli olduğu avukatın fotoğraflarını iç çamaşırlı kadınların vücuduna montajlayan Gökhan Altuğ'un, avukatın ağabeyi tarafından silahla öldürüldüğü anlar ortaya çıktı.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 16:25
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    Hatay'daki 'montaj' cinayetinin kamera görüntüleri

    Hatay Dörtyol'da pansiyon işletmeciliği yapan Gökhan Altuğ, duygu beslediği amcasının kızıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü avukat S.S. ile husumet yaşamaya başladı.

    Taraflar, avukat S.S.'nin ağabeyi T.S.'nin araya girmesiyle meseleyi çözdü ancak  bir süre sonra yeniden sorun yaşadı.

    AVUKATIN FOTOĞRAFLARINA MONTAJ YAPTI

    Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Gökhan Altuğ, geçtiğimiz günlerde avukat S.S.'nin yüzünü, iç çamaşırlı kadın vücuduna montajlayarak sosyal medyada yayınladı. Ardından ise avukatlık bürosunun girişindeki ziller ile tabelaların da fotoğrafını paylaşıp, avukat ile ağabeyi hakkında tehditler savurdu.

    Hatay daki montaj cinayetinin kamera görüntüleri #1

    İŞ YERİNİ BASMAYA ÇALIŞTI, ÖLDÜRÜLDÜ

    Gökhan Altuğ, dün sabah saatlerinde S.S.’nin evine ve avukatlık ofisine gitti, ancak kendisine ulaşamadı. Altuğ, avukatlık bürosunun yakınlarında beklerken, bu sırada aracıyla yoldan geçen T.S.’yi gördü. T.S., elinde tabancayla kendisini durdurmaya çalışan Gökhan Altuğ’a çarptı. Aracını durdurup inen T.S., silahını çekip çarpmanın etkisiyle savrulup bir iş yerine düşen Altuğ’u öldürdü.

    Hatay daki montaj cinayetinin kamera görüntüleri #2

    SALDIRGAN GÖZALTINDA

    T.S. ise polis ekiplerine teslim oldu.

    CİNAYET ANI ORTAYA ÇIKTI

    T.S'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, bugün ise olaya ait kamera görüntülerine ulaşıldı. Cep telefonu satışı yapılan iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, Altuğ'un elinde tabancayla otomobille yoldan geçen T.S.’yi durdurmaya çalıştığı, T.S.’nin de Altuğ’a çarptığı görüldü. T.S.’nin ardından, iş yerine giren otomobilden inip Altuğ’a ateş ettiği anlar yer aldı.

    Hatay daki montaj cinayetinin kamera görüntüleri #3

    Hatay daki montaj cinayetinin kamera görüntüleri #4


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