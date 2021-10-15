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    HDP’li Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

    Van'da, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 14:46
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    HDP’li Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

    Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un Van'da 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013'te terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

    SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

    Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan Tuğluk, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

    1 YIL 8 AY HAPİS

    Mahkeme heyeti, sanık Tuğluk'un 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verdi.

    HDP’li Aysel Tuğluk a 1 yıl 8 ay hapis cezası #1

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