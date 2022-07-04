İstanbul'a yük taşıyan tır, önünde ilerleyen tıra çarptı. Yükleriyle birlikte yanmaya başlayan tırda, şoför hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu Hendek civarında, İstanbul'a seyir halinde olan bebek bezi be ıslak mendil taşıyan 47 DB 064 plakalı tır kontrolden çıktı.

Kontrolünü toparlayamayan şoför, önünde ilerlemekte olan 34 EEV 650 plakalı tıra arkadan çarptı.

İHA'nın aktarımına göre, çarpışmanın etkisi ile 47 DB 064 plakalı tır alev alırken, tırın dorsesinde bulunan ve yola savrulan bebek bezi ile ıslak mendiller de alev aldı.

Durumun ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince tırda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tır şoförü yanarak öldü

Alevlere teslim olan ve ardından geriye demir yığınları kalan tırın sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hendek'te tır kazası: Şoför yanan araçta can verdi VİDEO



Trafik kilitlendi

Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının ardından polis ve jandarma ekipleri uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafiği kontrollü şekilde tek şerit üzerinden sağlıyor.