Hindistan'da feci trafik kazasında 25 kişi yanarak can verdi

Dikkatsizlik kazaya neden oldu...

Hindistan’ın güneyinde, Bengaluru ile Haydarabad kentleri arasında seyir halinde olan bir motosiklet, Andhra Pradesh eyaletinin Kurnool bölgesi yakınlarında 44 kişinin bulunduğu yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın ardından otobüste meydana gelen yakıt sızıntısı, kısa sürede yangına dönüşürken bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YOLCULARIN ÇOĞU UYUYORDU

Polis yetkilisi Vikrant Patil, kazada motosiklet sürücüsü dahil en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Patil, kaza anında yolcuların çoğunun uyuduğunu ve alevlerin birkaç dakika içinde yayılarak onlarca kişinin otobüste mahsur kalmasına neden olduğunu ifade etti.

BAZI YOLCULAR CAMLARI KIRARAK KURTULDU

Vikrant Patil, bazı yolcuların camları kırarak hafif yaralarla kurtulmayı başardığını, bazılarının ise yardım gelene kadar yanarak hayatını kaybettiğini aktardı.

Patil, motosikletin hızla giden otobüse çarpıp bir süre sürüklenerek otobüsün yakıt deposunda kıvılcımlara yol açtığını, bunun yangının hızlı şekilde büyümesine neden olduğunu dile getirdi.

''YANGIN O KADAR YOĞUNDU Kİ KONTROL ALTINA ALINAMADI''

Patil, "Duman yayılmaya başlayınca şoför otobüsü durdurdu ve yangını söndürmeye çalıştı, ancak yangın o kadar yoğundu ki kontrol altına alamadı." dedi.

Geçtiğimiz yıl Hindistan'da, trafik kazalarında yaklaşık 180 bin kişi hayatını kaybetti.