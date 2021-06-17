Hindistan’dan Hong Kong’a kaçırılmak istenen tavus kuşu tüylerine el konuldu

Kaçak yollar ile Hong Kong’a kaçırılmak istenen tavus kuşu tüylerine, gümrük yetkilileri tarafından el konuldu.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de, Çin’in özerk yönetim bölgesi Hong Kong'a kaçırılmak üzere olan yaklaşık 8 kilogram tavus kuşu tüyü bulundu.

10 koli içinde bulunan tüylere, gümrük yetkilileri tarafından el konuldu.

Yaban hayatı koruma yasası kapsamında, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tavus kuşu, Hindistan’ın ulusal simgesi olarak kabul ediliyor.

MART AYI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Mart ayında, kaçak yollar ile Çin’e kaçırılmak istenirken ele geçirilen tüylere yönelik bir soruşturma daha devam ediyor.

Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada toplam 2 bin 565 kilogramlık sevkiyat, Yeni Delhi’deki Tughlakabad'da iç konteyner deposunda ele geçirilmişti.