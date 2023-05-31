Iğdır'da motosikletle sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Iğdır'da yaşanılan kazada bir genç hayatını kaybetti..
Bugün akşama doğru Özdemir köyü yakınlarında meydana gelen olayda, motosikletle giden iki arkadaş, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı.
Olay üzerine orada bulunan vatandaşlar, Erdal Akan'ı kendi imkanları ile çıkardı. Vatandaşlar Bilal Kaya'yı bulamadı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Cansız bedeni bulundu
AFAD ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Bilal Kaya'nın cansız bedenine sulama kanalında bulunan su açma kapama kapağı altında ulaştı.
Kaya'nın cansız bedeni otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sulama kanalından yaralı olarak kurtarılan Erdal Akan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.