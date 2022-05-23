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- Iğdır'da yaşayan 24 yaşındaki Pınar katledildi
Iğdır'da yaşayan 24 yaşındaki Pınar katledildi
Arkadaşlarıyla eğlendiği evde Mahsun Abakay tarafından tabancayla vurulan Pınar Kızıl, canından oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
- 23.05.2022 - 13:30
- Güncelleme : 23.05.2022 - 13:35
Iğdır'da kadın cinayeti...
Karaağaç Mahallesi Güler Sokak'taki evinde arkadaşlarıyla bir araya gelen Mahsun Abakay, kurusıkı sandığı tabancayla 24 yaşındaki Pınar Kızıl'ı vurdu.
Genç kadının öldüğünü düşünen Abakay, olay sonrası evden ayrıldı.
Kurtarılamadı
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Pınar Kızıl'ı hastaneye götürdü. Kızıl, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Katil gözaltında: Korkutmak istemiştim
Polis ekipleri ise Abakay'ı Aşağı Erhacı köyünde yakaladı. Abakay ve evdeki isimleri belirtilmeyen 3 arkadaşı gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre Abakay, ilk ifadesinde Kızıl'ı korkutmak isterken vurduğunu söyledi.