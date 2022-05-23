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Iğdır'da yaşayan 24 yaşındaki Pınar katledildi

Iğdır'da yaşayan 24 yaşındaki Pınar katledildi

Arkadaşlarıyla eğlendiği evde Mahsun Abakay tarafından tabancayla vurulan Pınar Kızıl, canından oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.