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    Iğdır'da yaşayan 24 yaşındaki Pınar katledildi

    Arkadaşlarıyla eğlendiği evde Mahsun Abakay tarafından tabancayla vurulan Pınar Kızıl, canından oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • 23.05.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:35
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    Iğdır'da yaşayan 24 yaşındaki Pınar katledildi

    Iğdır'da kadın cinayeti...

    Karaağaç Mahallesi Güler Sokak'taki evinde arkadaşlarıyla bir araya gelen Mahsun Abakay, kurusıkı sandığı tabancayla 24 yaşındaki Pınar Kızıl'ı vurdu.

    Genç kadının öldüğünü düşünen Abakay, olay sonrası evden ayrıldı.

    Kurtarılamadı

    İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Pınar Kızıl'ı hastaneye götürdü. Kızıl, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

    Katil gözaltında: Korkutmak istemiştim

    Polis ekipleri ise Abakay'ı Aşağı Erhacı köyünde yakaladı. Abakay ve evdeki isimleri belirtilmeyen 3 arkadaşı gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre Abakay, ilk ifadesinde Kızıl'ı korkutmak isterken vurduğunu söyledi.

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