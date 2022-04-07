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    Iğdır’da yengesini bayıltana kadar dövüp, altınlarını çaldı

    Misafirliğe gittiği evde amcasının eşinin elini ve ağzını koli bandı ile bantlayıp sopayla bayıltana kadar döven şahıs, gittiği Ankara’da yakalanıp, tutuklandı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 11:42
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    Iğdır’da yengesini bayıltana kadar dövüp, altınlarını çaldı

    Ankara’da yaşayan Cantürk Avşar (35), bir süre önce Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Çıraklı köyünde yaşayan amcası Hüseyin Avşar'ın yanına geldi.

    Avşar, kışın Ankara'da, yazın da köyde yaşayan amcası ve yengesinin yanında bir süre kaldı.

    Bayıltana kadar dövdü

    Cantürk Avşar, 11 Mart günü amcası ilçeye gidince yengesi Simizer Avşar’ın (75) elini ve ağzını koli bandı ile bağlayıp bayıltana kadar dövdü, ardından da evdeki altın bilezikleri alarak kaçtı.

    Bir süre sonra kendisine gelen Simizer Avşar, ağzındaki koli bandından kurtulup bağırarak yardım istedi.

    Iğdır’da yengesini bayıltana kadar dövüp, altınlarını çaldı #1

    10 çocuk annesi kurtarıldı

    Çığlıkları duyup eve gelen komşuları Avşar’ın ellerini çözüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    10 çocuk annesi Simizer Avşar, gelen ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Iğdır’da yengesini bayıltana kadar dövüp, altınlarını çaldı #2

    Mamak’ta yakalandı

    Tedavisinin ardından taburcu edilen Simizer Avşar ile eşi Hüseyin Avşar, jandarmaya gidip yeğenlerinden şikayetçi oldu.

    Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Cantürk Avşar, jandarmanın düzenlediği operasyonla Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

    Iğdır’da yengesini bayıltana kadar dövüp, altınlarını çaldı #3

    Parayı harcadı, tutuklandı

    Kaçtıktan sonra Kars’ın Kağızman ilçesine geçip altınları bozdurduğunu, buradan da Ankara’ya gittiğini söyleyen Avşar, parayı ise harcadığını belirtti.

    Avşar, 19 Mart’ta Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Iğdır’da yengesini bayıltana kadar dövüp, altınlarını çaldı #4


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