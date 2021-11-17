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- İnegöl’de güzergahının dışında yolcu taşıyan minibüse ceza
İnegöl’de güzergahının dışında yolcu taşıyan minibüse ceza
Trafik ekiplerince durdurulan minibüsün güzergahından çıkarak 120 kilometre uzaklıkta yolcu taşıdığı tespit edilirken, sürücüye bin 394 TL ceza kesildi, minibüs de trafikten 15 gün men edildi.
- DHA
- 17.11.2021 - 07:53
Bursa’nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.
16 S 8510 plakalı minibüsü durduran polis, sürücü Gökhan Ö.'nün belgelerini kontrol ederek, alkol testi yaptı.
TRAFİKTEN 15 GÜN MEN EDİLDİ
Yapılan incelemede minibüsün Karacabey ilçesi sınırları içinde hizmet vermesi gerekirken, güzergahından 120 kilometre uzaklıktaki İnegöl ilçesinde yolcu taşıdığı belirlendi.
Sürücü Gökhan Ö.'ye güzergah dışında yolcu taşıma suçundan bin 394 TL ceza kesilirken, minibüs trafikten 15 gün boyunca men edildi.
Araçta bulunan yolcular ise başka bir servis aracına aktarıldı.