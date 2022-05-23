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    İngiltere'de sahip çıktığı Ukraynalı kadın, eşini elinden aldı

    Savaştan kaçan Ukraynalı'yı evine alan 3 çocuk annesi kadın, eşinin 10 gün sonra Ukraynalıya aşık olduğunu söylemesiyle neye uğradığını şaşırdı.
    • 23.05.2022 - 10:23
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    İngiltere'de sahip çıktığı Ukraynalı kadın, eşini elinden aldı

    Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından milyonlarca Ukraynalı mülteci konumuna düşerek farklı ülkelere göç etti.

    Savaştan kaçarak İngiltere'ye giden 22 yaşındaki Ukraynalı Sofia Karkadim de mülteciler arasında yer aldı.

    İngiltere’nin kuzeyindeki Bradford şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Lorna Garnett, mayıs ayının başında evini Sofia'ya açtı.

    Mülteci misafirlerine aşık oldu

    10 gün sonra Tony Garnett (29) 3 çocuğunun annesine, mülteci misafire âşık olduğunu ve hayatının kalanını onunla geçirmek istediğini söyleyince 10 yıllık evlilik son buldu.

    "Hayatım 10 gün içinde tepetaklak oldu"

    İngiliz Sun gazetesine konuşan Lorna Garnett, Sofia’yı suçlayarak, “Çaresizce eve ihtiyacı olan birine bunu sağlamanın doğru olduğunu düşündüm. O ise neden olduğu yıkım umurunda bile değil. Hayatım 10 gün içinde tepetaklak oldu” dedi.

    "Asla böyle bir niyetim yoktu"

    Güvenlik görevlisi olarak çalışan Tony Garnett, “Asla böyle bir niyetim yoktu, planlı bir şey değildi. İşler böyle geliştiği ve evliliğimiz bittiği için üzgünüm. Bu Lorna’nın hatası değildi, o yanlış bir şey yapmadı” diye konuştu.

    Hükümet, vatandaşları teşvik ediyor

    İngiltere’de hükümet, vatandaşları evlerinde Ukraynalı mültecileri barındırmaya teşvik ediyor, bunun için ev sahiplerine ödeme yapıyor.

    İngiltere de sahip çıktığı Ukraynalı kadın, eşini elinden aldı #1


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