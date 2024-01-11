İHA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda uluslararası taşımacılık yapan tırların dorselerine saklanan göçmenlere yönelik denetimler yapılıyor.

İpsala'da x-ray taraması

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında; Türkiye’den Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na giriş yapan, transit refakat belgesi muhteviyatı eşya yüklü tır aracı x-ray taramasına sevk edildi.

Kasada 8 göçmen yakalandı

Söz konusu araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç detaylı arama için hangara alındı.

Yapılan detaylı arama sonucunda ise; yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu 4, Filistin uyruklu 3, Irak uyruklu 1 şahıs olmak üzere toplamda 8 düzensiz göçmen tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)