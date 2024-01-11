Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda uluslararası taşımacılık yapan tırların dorselerine saklanan göçmenlere yönelik denetimler yapılıyor.
İpsala'da x-ray taraması
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında; Türkiye’den Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na giriş yapan, transit refakat belgesi muhteviyatı eşya yüklü tır aracı x-ray taramasına sevk edildi.
Kasada 8 göçmen yakalandı
Söz konusu araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç detaylı arama için hangara alındı.
Yapılan detaylı arama sonucunda ise; yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu 4, Filistin uyruklu 3, Irak uyruklu 1 şahıs olmak üzere toplamda 8 düzensiz göçmen tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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